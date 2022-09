Kommentar zur Einflusskampagne Russlands : Schmutziges Geld

Unterstützer der rechten Partei «Fratelli d·Italia» (Brüder in Italien), nehmen an einer Wahlveranstaltung der Fratelli-Chefin Meloni teil. Foto: dpa/Domenico Stinellis

Meinung Bonn Ein Bericht von US-Geheimdiensten über die Versuche Russlands, mit Geld Einfluss auf ausländische Wahlen zu nehmen, sorgt in Italien für Aufregung. Die Entscheidung des Weißen Hauses, die Erkenntnisse zu teilen, war richtig, so Thomas Spang in seinem Kommentar.