Kommentar zu den europäischen Finanzen Bei den europäischen Finanzen fehlt die Stabilität

Knapp 1500 Kilometer liegen zwischen dem niederländischen Maastricht und dem schwedischen Stockholm. Der eine Ort gab den Kriterien für ein finanziell stabiles Europa seinen Namen, in dem anderen treffen sich an diesem Freitag die EU-Finanzminister, um über die Reform genau dieser Regeln zu reden. Doch die Positionen sind in Stockholm mehr als nur anderthalb Flugstunden von einem verlässlichen Stabilitätspakt entfernt.