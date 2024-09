Gesundheit Zu wenig Hilfen für Demenz-Erkrankte

Um auf die Situation von Menschen mit Demenzerkrankungen aufmerksam zu machen, findet jährlich am 21. September der Welt-Alzheimertag statt. Alzheimer ist eine hirnorganische Krankheit und die häufigste Form der Demenz. Allein in Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, 60 bis 70 Prozent davon leiden an Alzheimer. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl, der von Demenz Betroffenen in Deutschland voraussichtlich auf 2,8 Millionen steigen.