Grenzkontrollen, unerlaubte Einreisen „Die Zahlen sind nach wie vor alarmierend“

Die Bundespolizei wertet die erste Woche der wieder eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen als großen Erfolg. „Diese Woche hat gezeigt, dass die Bundespolizei kann, wenn man sie lässt“, sagte Heiko Teggatz, Vorsitzender der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft bei der Deutschen Polizeigewerkschaft, am Sonntag. Bislang wurden nach Informationen der „Bild am Sonntag“ innerhalb von fünf Tagen rund 900 unerlaubte Einreisen festgestellt. Davon entfielen etwa 180 auf die westlichen Grenzen zu den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. „Von einem signifikanten Rückgang der unerlaubten Einreisen kann also keine Rede sein“, sagte Teggatz. „Die Zahlen sind nach wie vor alarmierend.“