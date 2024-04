Pistorius präsentiert Pläne für Bundeswehrreform Bonner Hardthöhe erhält neuen Auftrag

Nicht weniger Gewicht soll künftig die bisherige Streitkräftebasis auf die Waage bringen – wenngleich nicht mehr im alten Gewand und künftig ohne eigenen Inspekteur. So wird die SKB gemeinsam mit dem in Koblenz ansässigen Zentralen Sanitätsdienst im neuen Unterstützungsbereich aufgehen. Dessen Kommando wird seinen Sitz auf der Hardthöhe behalten, wie Pistorius auf Nachfrage sagte. Und nicht nur räumlich ergibt sich für das bisherige Kommando SKB dadurch Kontinuität: Auch werden die Bereiche Feldjäger, ABC-Abwehr und zivil-militärische Zusammenarbeit, um deren organisatorische Zukunft hinter den Kulissen bis zuletzt gerungen wurde, in der Verantwortung des Bonner Kommandos verbleiben. Dass beide Bereiche nun doch nicht wie zwischenzeitlich erwogen zum Heer abwandern, liegt zum einen an begrenzten personellen Ressourcen, die auch weiterhin eine vom Führungskommando nach Bedarf gesteuerten Poollösung erfordern; zum anderen, so Pistorius, habe das Heer derzeit genügend andere Projekte vor sich, sodass man den Landstreitkräften die Zusatzbelastung habe ersparen wollen, jene Querschnittaufgaben für die anderen Teilstreitkräfte mit zu organisieren. Dies wird also auch künftig in den erprobten Strukturen der bisherigen SKB geschehen. Deren Inspekteur, Generalleutnant Martin Schelleis, nannte die Entscheidung gegenüber dem General-Anzeiger eine „Bestätigung des Grundgedankens, knapp bemessene und spezialisierte Fähigkeiten streitkräfteübergreifend abzubilden und damit auch der erfolgreichen Arbeit der Streitkräftebasis seit mehr als zwei Jahrzehnten“.