Klimawandel Finanzierung von Hochwasserschutz durch den Bund hakt

Tausende Evakuierte, fünf Todesopfer, mehrere Vermisste und schwere Schäden in noch unabsehbarer Höhe – das ist die erschütternde Zwischenbilanz der Hochwasserkatastrophe im Süden Deutschlands. Auch wenn die Flusspegel vielerorts wieder sinken, ist die Lage weiterhin heikel. Und so steigt im Bund wie in den Ländern der Druck, beim Hochwasserschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise nachzubessern. Das kostet natürlich Geld. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat nun dafür gewoben, dass Bund und Länder eine gemeinsame Finanzierungsgrundlage für die Klimaanpassung schaffen.