Kindergrundsicherung in zwei Stufen „Wir wollen der Kinderarmut begegnen“

Gegen alle Widerstände bei SPD und FDP hält Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) beharrlich an ihrem Herzensprojekt zur Bekämpfung der Kinderarmut fest: Die Kindergrundsicherung werde noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich eingeführt – aber erst in der nächsten wirksam. Birgit Marschall sprach mit Lis Paus über die Kita-Qualität, Kindergrundsicherung und wo sie in ihrem Etat noch auf mehr Millionen hofft.