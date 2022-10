Kommentar zu den Ermittlungen gegen Donald Trump : Ironie und Verhängnis

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Donald Trump hat in einer eidesstattlichen Erklärung vor Gericht wissentlich falsche Aussagen über Wählerbetrug in Georgia gemacht. Die Lügen dürften auch Einfluss in den Abschluss des Abschlussberichts des Kongress-Komitees finden, so Thomas Spang in seinem Kommentar.