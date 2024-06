20 Jahre nach NSU-Anschlag in Köln „Wir alle sind betroffen, unsere ganze Gesellschaft“

Es ist 20 Jahre her. Aber Muhammet Ayazgün wird nie vergessen, wo er war, als am 9. Juni 2004 in der Keupstraße die Nagelbombe explodierte. „Ich war 17 Meter von der Bombe entfernt. Ich war der Einzige, der sie direkt gesehen hat“, sagt Ayazgün, der ein Geschäft in der Nähe des Friseursalons hat, vor dem der Sprengsatz platziert war. Die Explosion zerriss das Trommelfell in seinem linken Ohr. Die 18 Kilogramm schwere Bombe bestand aus einer Gasflasche, die mit mehr als fünf Kilogramm Schwarzpulver und etwa 800 Zimmermannsnägeln gefüllt und auf einem abgestellten Fahrrad montiert war. Gezündet wurde sie per Fernsteuerung, aber offenbar aus der Nähe des Tatorts.