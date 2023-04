Kommentar zur Arbeitszeit von Lehrkräften Belastung anerkennen

Bundesweit fehlen mindestens 25.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen, die Bildungsnot ist groß, wie allseits geklagt wird. Die Schulen kämpfen mit den Folgen der Corona-Krise, mit den Aufgaben, die die Integration von Kindern aus Geflüchtetenfamilien bringen, mit maroder Infrastruktur und mit der Digitalisierung. Dass in Deutschland teilweise 50 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten – weit mehr als in anderen OECD-Ländern –, ist einigen Kultusministern ein Dorn im Auge. Nun soll der Lehrkräftemangel dadurch behoben werden, dass aus Teilzeit- wieder Vollzeitstellen werden.