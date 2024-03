Kommentar zur umstrittenen Richterbesetzung Es bleiben Fragen

Im Justizministerium dürften die Korken geknallt haben: Die umstrittene Besetzungsentscheidung für einen Spitzenposten der NRW-Justiz, den der Präsidentin am Oberverwaltungsgericht in Münster, war in Ordnung. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Es sah keine Anhaltspunkte dafür, dass Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) das Verfahren manipuliert hätte, um seine Wunschkandidatin durchzubringen. Mit einem so vollständigen juristischen Erfolg hatte im Ministerium selbst schon keiner mehr gerechnet, nachdem zuvor zwei Verwaltungsgerichte die Sachlage anders bewertet hatten.