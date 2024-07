Nahost-Konflikt Aus Versehen Krieg

Im Nahen Osten wächst die Gefahr eines Krieges aus Versehen. Israels Feldzug gegen die Hamas in Gaza und das Leid der Zivilbevölkerung dort lassen die iranisch unterstützten Feinde des jüdischen Staates aufmarschieren. Im Norden von Israel greift die Hisbollah-Miliz an. Von Süden her schicken die jemenitischen Huthis ihre Drohnen bis Tel Aviv. Nun droht auch noch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan damit, militärisch gegen Israel einzugreifen. Keiner dieser Akteure will einen regionalen Großkonflikt. Doch der Einschlag einer Hisbollah-Rakete auf einem Fußballplatz der israelisch besetzten Golanhöhen zeigt, wie schnell die Situation außer Kontrolle geraten könnte.