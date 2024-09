Kommentar zu Kontrollen an den deutschen Grenzen Die Grenzkontrollen sind ein deutliches Signal

Die Ampel reagiert – es gibt erstmals wieder an allen deutschen Außengrenzen Kontrollen. Das Signal ist kurzfristig sinnvoll – aber die Lösung der deutschen Krise mit der irregulären Migration muss auf Dauer eine andere sein. Die Kontrollen an den Grenzen können schon aufgrund der Personalsituation der Bundespolizei nicht flächendeckend, sondern nur stichprobenartig erfolgen. Auch diese Kontrollen zeigen Wirkung, aber eben nur in kleinerem Umfang. Das Signal aber ist deutlich: Deutschland macht Ernst im Kampf gegen Schleuserkriminalität und interessiert sich dafür, wer in das Land einreist. Etwas, das man nach der Krise 2015 völlig außer Acht gelassen hatte.