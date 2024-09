Kommentar zum AfD Projekt 2029 Schleusen sind offen

Der Erfolg bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland bestätigt all jene in der AfD, die die Partei immer weiter nach Rechtsaußen gerückt haben. Vor diesem Hintergrund muss man auch das angekündigte „Kurs halten“ von Parteichefin Alice Weidel mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 sehen. Betrachtet man die Themen, mit denen die AfD zuletzt punktete, könnte man wohl sagen, in Sachen Fremdenfeindlichkeit sind die Schleusen jetzt offen.