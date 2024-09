Kommentar zum Kanzleramt Duell auf Augenhöhe

Merz macht’s. Markus Söder redet am Dienstag gar nicht lange drumherum. Die Kanzlerkandidatenfrage in der Union ist entschieden: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wird die Union im Bundestagswahlkampf anführen. CDU und CSU haben ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl für Klarheit gesorgt. Gerade noch rechtzeitig. Denn in den vergangenen Wochen schickte sich der bayerische Ministerpräsident durchaus an, wieder für Unruhe zu sorgen. Doch Friedrich Merz hat gelernt. Der CDU-Vorsitzende ließ sich nicht beirren und provozieren. Er hielt den Anwürfen aus Bayern stand – und landete mit seinem Treiben der Ampel-Regierung in der Migrationsfrage einen politischen Coup, der ihm intern viel Beifall einbrachte.