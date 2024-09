Kommentar zum Öffentlichkeitsausschluss beim BSW Parteien und Presse

Wenn Journalisten über Politiker berichten, kommt nicht unbedingt das heraus, was die Politiker gerne hätten. Das kann in Zeiten, wo Öffentlichkeit auch über soziale Medien hergestellt wird, dazu verleiten, die Presse zu meiden. Doch das ist eine gefährliche Taktik. Am Wochenende will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Landesverbände in Bremen und in Niedersachsen gründen und hat für beide Parteitage die Presse weitgehend ausgeschlossen. Journalisten wurden nur zur Eröffnungsrede zu Beginn der Versammlung und später zu einer Pressekonferenz eingeladen.