Kommentar zum Rentenpaket II Der Preis ist sehr hoch

Platzt die Ampel-Regierung aufgrund eines Rentenpakets? Es wäre eine Ironie. Zumal angesichts der hohen Zustimmung unter Jungwählern für die AfD bei den letzten Wahlen. Am Freitag wurde das Rentenpaket II zum ersten Mal im Bundestag beraten. Die schnelle Verabschiedung des Gesetzespakets hat Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit der SPD-Spitze zur Bedingung für eine Fortführung der Ampel-Koalition gemacht. Nun will die Ampel-Koalition mit dem Rentenpaket II das durchschnittliche Rentenniveau für die kommenden 15 Jahre bei 48 Prozent des durchschnittlichen Einkommens festschreiben. Außerdem soll für die gesetzliche Rente eine zusätzliche Finanzierung aus Aktien-Erträgen aus einem Staatsfonds eingeführt werden. Ziel ist es, den Beitragsanstieg zu dämpfen. Derzeit beträgt der Rentenbeitrag 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens, in 15 Jahren wird er voraussichtlich bei mehr als 22 Prozent liegen.