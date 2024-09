Kommentar zum Warntag Gelungene Probe

Es scheint, als hätten das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie die entsprechenden Landesbehörden Übung bei den bundesweiten Warntagen bekommen. Nach den erfolgreichen Durchläufen in den vergangenen beiden Jahren ist nach den ersten Eindrücken die Auflage 2024 offenbar ebenfalls positiv verlaufen. Wenn auch vieles in der Republik derzeit nicht funktioniert, ein gelungener Warntag ist durchaus ein Grund, die Verantwortlichen zu loben. Dass es mal anders war, zeigt ein Vergleich mit dem missratenen Warntag 2020, in dessen Folge der BBK-Präsident gehen musste.