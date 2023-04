Kommentar zur Digitalisierung des Gesundheitswesens Den Turbo zünden

Mehr als 20 Jahre lang besteht die Idee einer elektronischen Gesundheitsakte. In anderen Ländern wurde sie in dieser Zeit längst eingeführt und hat sich seitdem bewährt. In Deutschland ist man noch immer am Anfang. Jetzt setzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewissermaßen die Brechstange an und will eine Opt-Out-Regelung schaffen: Alle kriegen die Akte. Es sei denn, sie widersprechen aktiv. Damit soll nun die Quote erreicht werden, die nicht etwa für die Patienten von hoher Relevanz ist. Sie sollen individuell von der elektronischen Akte profitieren, indem Medikationspläne besser zwischen behandelnden Ärzten abgestimmt werden können oder Röntgenbilder direkt verfügbar sind und nicht zu Hause im Schrank gelagert werden müssen.