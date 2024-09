Kommentar zur ersten Sitzung des Thüringer Landtags Keine Überraschung

Meinung · GA-Autorin Mey Dudin sieht das thüringische Landesparlament, indem die AfD die Mehrheit der Abgeordneten stellt, als nicht regierungsfähig an. So will die Partei ihren Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten durchdrücken, wohingegen die anderen Parteien einen Gegenkandidaten wählen wollen.

Von Mey Dudin

26.09.2024 , 18:30 Uhr

Björn Höcke ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im thüringischen Landtag. Foto: dpa/Martin Schutt