Kandidaten aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Sehen Sie hier die Podiumsdiskussion zur NRW-Landtagswahl

Bonn Es geht um Wirtschaft und Klimawandel, Fachkräftemangel und die Infrastruktur in der Region: Am Dienstag diskutieren die Kandidaten der NRW-Landtagswahl aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Verfolgen Sie die Podiumsdiskussion im Livestream.

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Insgesamt sind laut dem Landeswahlleiter NRW rund 13,2 Millionen Menschen in NRW wahlberechtigt. In jedem der 128 Wahlkreise in NRW wird je eine Person direkt in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt. Die Zweitstimme können die Wähler für die Landesliste einer Partei abgeben. Mindestens 53 Abgeordnete ziehen auf diese Weise in den Landtag ein.