Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte in der Ukraine Liste des Grauens

Der Ermittlungsbericht der Vereinten Nationen enthält schockierende Abschnitte. Es sind kurz geschilderte Grausamkeiten, welche Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der überfallenen Ukraine verübt haben: Ein von Russen festgesetzter Mann etwa sprach ukrainisch. Er konnte sich der Textpassagen der russischen Nationalhymne nicht entsinnen. Die russischen Besatzer prügelten ihn deshalb. Zwei Frauen in verschiedenen russischen Gefangenenlagern in der Region Charkiw mussten sich vor ihren Peinigern ausziehen. Sie wurden vergewaltigt.