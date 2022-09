Kommentar zum Ende des Tankrabatts : Machtmissbrauch

Die Anzeige vor der Einfahrt zu einer Tankstelle zeigt die Preise für Benzin und Diesel sowie Gas an. In der Nacht vom 31. August auf den 1. September endete eine vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf das von der EU vorgegebene Mindestmaß. Foto: dpa/Soeren Stache

Meinung Shell und Co. haben sich genau so schlecht verhalten, wie die Bürger befürchtet haben. Das ist kein Grund, den Tankrabatt zu verlängern, er ist klima- und sozialpolitisch ein Fehlschlag. Es ist aber ein Auftrag an das Kartellamt, endlich für Wettbewerb zu sorgen, findet Antje Höning.