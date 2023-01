Auswirkungen des Krieges in der Ukraine : Mehr Anträge auf Kriegsdienstverweigerung

BONN Mit dem Ukraine-Krieg steigt die Zahl der Menschen, die den Dienst an der Waffe verweigern. Doch nur ein Fünftel der Antragsteller sind aktive Soldaten.

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark gestiegen. Im Jahr 2022 hat sie sich auf 951 fast verfünffacht, wie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BaFzA) am Freitag bestätigte. 2021 hatte es 201 Anträge gegeben. Nur ein Fünftel der Anträge kommt von aktiven Soldaten.

Wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag auf Anfrage des General-Anzeigers erläuterte, geht die Zählweise des Ministeriums für 2022 bis Ende November von 1082 Anträgen aus. Grund für die Diskrepanz sei der Umstand, dass von der Bundeswehr nur jene Anträge an das Bundesamt weitergereicht würden, bei deren Urhebern die Tauglichkeit zum Wehrdienst unanfechtbar festgestellt worden sei, wodurch sich die geringere Zahl des Bundesamts erklärt. Unter den 1082 Anträgen in der Statistik der Bundeswehr stammen nach Angaben der Sprecherin 593 von ungedienten Personen, die noch nie Uniform getragen haben. 266 Anträge wurden von Reservisten gestellt, 223 von aktiven Soldatinnen und Soldaten. Eine Aufschlüsselung dieser Zahl nach Berufs- und Zeitsoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden sowie den Anteil von Offizieren gab es seitens des Verteidigungsministeriums am Freitag nicht.