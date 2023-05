Kommentar zum Fall Graichen Zurück zur Sache

Eines muss man dem Wirtschaftsministerium und den dort handelnden Personen lassen: Weder die Information über die Beteiligung von Patrick Graichen an der Berufung seines Trauzeugen zum Chef der Energie-Agentur vor rund drei Wochen ist über die Medien an die Öffentlichkeit gekommen noch die jetzt bekannt gewordenen Verwicklungen Graichens und seiner Schwester rund um ein Projekt des BUND-Landesverbands Berlin. Im Gegenteil: Das Ministerium selbst informierte über die in Rede stehenden Dinge. Indiskretionen hat es beide Male offenbar nicht gegeben. Ein Pluspunkt für Robert Habeck und sein Ministerium.