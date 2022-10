Zurück an die Heimatfront : Der ukrainische Botschafter Melnyk verlässt Deutschland

Nicht nur ein Mann der Gesten, sondern auch einer der direkten Worte: Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Andrij Melnyk hat wie kaum ein anderer Diplomat die Geschicke seines Landes in Deutschland vertreten. Jetzt geht er zurück von der diplomatischen Front in Deutschland an eine andere Front: in die Ukraine.