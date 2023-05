Kommentar zur Saudi-Arabien-Reise von Außenministerin Baerbock Mission Frieden

Der nächste Krieg. Die nächste Krise. Für drei Tage reist Annalena Baerbock gerade durch den Mittleren Osten und an den Golf. Vor drei Wochen erst hat die Bundeswehr mehrere Hundert deutsche und europäische Staatsbürger aus dem Sudan geholt. Nun ist die deutsche Außenministerin in Saudi-Arabien und Katar unterwegs, wo sie die nächste Chance für eine Friedensvermittlung in der Region sucht. Doch gerade Saudi-Arabien ist wegen seiner weiter hohen Zahl an Hinrichtungen ein heikles Pflaster für die Grünen-Politikerin.