US-Vizepräsidentin und Bundeskanzler : Kamala Harris und Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin, spricht bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: dpa/Tobias Hase

München Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz betonen Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung. „In Europa droht wieder ein Krieg.“

Im Saal kennen an diesem Morgen alle die Einschätzung aus Washington aus der vergangenen Nacht. Vermutlich ahnten die meisten schon vorher, was US-Präsident Joe Biden zur Kriegsgefahr in der Ukraine gesagt hat. Russlands Präsident Wladimir Putin plane einen Angriff in den kommenden Tag, womöglich mit einem Vormarsch bis in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat am zweiten Tag endgültig ihr Thema. Die Krisendiplomatie im Konferenzhotel „Bayerischer Hof“ läuft auf Hochtouren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versucht am Morgen bei aller Kriegsgefahr noch zu beruhigen: „Wir sorgen zumindest lokal hier für Ihre Sicherheit.“ Vorne in Reihe eins sitzt EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen, die gleich sprechen wird. Mit von der Leyen habe er schon getanzt, erinnert Söder. Aha! Wer geführt habe? „Kurzfristig“ von der Leyen.

Die übernimmt am Rednerpult. „Wenn der Kreml zuschlägt, können wir einen hohen Preis erzeugen für die wirtschaftlichen Interessen Russlands“, kündigt sie an. Unter anderem werde es „Exportkontrollen“ etwa für Hightech-Produkte aus der EU geben, die es Russlands Wirtschaft nicht mehr ermögliche, sich zu modernisieren. Eine starke EU könne sich nicht auf einen Energielieferanten verlassen, der einen Krieg an der Grenze Europas beginne. „Viele Ukrainer sehen sich gezwungen eingezogen zu werden, um einen Krieg zu kämpfen, den sie nicht kämpfen wollen, den ihnen Russland aber aufzwingt“, so die EU-Kommissionspräsidentin über eine ukrainische Generation der verlorenen Chancen.

44 Millionen Ukrainer sollten nicht mehr frei entscheiden dürfen? Niemals. Der Westen unterstütze die Ukraine. Dann beschreibt von der Leyen, was Putin wohl auch antreibe in diesem Konflikt: „Große Demokratien sind die größte Angst der Autokratien.“ Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagt gleichfalls am Rande der Konferenz: „Es ist die Fackel der Freiheit, die Putin fürchtet.“ Da passt es, dass ausgerechnet in diesen düsteren Krisenzeiten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Kleist-Preis im Gedenken an den Gründer der Sicherheitskonferenz Ewald von Kleist verliehen bekommt. „Wir wissen noch nicht was passieren wird, aber die Gefahr eines Krieges ist sehr real“, so Stoltenberg, der Russland erneut aufruft, seine Truppen zurückzurufen. „Es ist (für Russland) nicht zu spät, vom Abgrund zurückzutreten“, betont der Norweger. „Moskau versucht, die Geschichte zurückzudrehen und seinen Einflussbereich wieder aufzubauen“, spielt Stoltenberg auf Putins Expansionsgelüste an.

In München sprechen viele mit vielen

In den Fluren des Konferenzhotels „Bayerischer Hof“ sprechen an diesem Samstag viele mit vielen. Wie nur kann man Putin in letzter Sekunde noch von einem Angriff auf die Ukraine abhalten? In Nebenzimmern trommelt Annalena Baerbock am Rande der Konferenz die Außenminister der G7 zusammen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris will sich im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimyr Selenskij ein Bild von der Lage machen. Selenskij ist am Samstag nach München gereist und fliegt am selben Tag auch wieder zurück – er wird dringend Zuhause gebraucht.

Dann tritt Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Bühne, der am späten Abend zuvor noch in der Krisenschalte mit Biden war. Er spricht aus, was viele befürchten: „In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt.“ Aus hausgemachter Ohnmacht aufzuwachen, sei auch ein Auftrag an die Europäer, spielt Scholz auf den Titel dieser 58. Münchner Sicherheitskonferenz „Unlearning Helplessness“ an, also erlernte Hilflosigkeit wieder zu verlernen. Es ist ein Begriff aus der Depressionsforschung, der die Unfähigkeit von Individuen beschreibt, sich aus einer Hilflosigkeit zu befreien, obwohl sie objektiv dazu in der Lage wären. Eine Anspielung auch auf erlernte europäische Zauderei.

Scholz: „Der Aufmarsch um weit über 100 000 russischen Soldaten rund um die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen.“ Eine vermeintliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zum „Casus Belli“, zum Grund für einen Krieg zu machen, sei geradezu „absurd“. Denn: Eine solche Mitgliedschaft der Ukraine stehe überhaupt nicht an. Scholz sagt später: „Wir dürfen nicht naiv sein, das ist ganz entscheidend.“ Die Ukraine sei gewissermaßen von russischen Truppen umstellt. „Es liegen alle Fähigkeiten für eine militärische Aggression gegen die Ukraine vor.“

Bei seinem Besuch bei Putin in dieser Woche habe er dem Präsidenten klar gesagt: Ein russischer Einmarsch in der Ukraine werde für Moskau hohe Kosten haben: politisch, wirtschaftlich, geostrategisch. Schnelle Erfolge seien nicht zu erwarten. Aber: „Es geht schließlich um nichts Geringeres als um den Frieden in Europa.“ Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die transatlantische Bündnisfähigkeit unverändert wichtig sein und jedes Mitglied seinen Beitrag leisten müsse. „Und ja, das gilt auch für Deutschland.“ Deswegen brauche die Bundeswehr „Flugzeuge, die fliegen, und Schiffe, die in See stechen können“.