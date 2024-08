Debattenkultur Nächste Bluttat, alte Phrasen: Wie Floskeln die Demokratie gefährden

Die Menschen, schrieb Max Weber, sehnen sich nach Authentizität, nach Glaubwürdigkeit und nach sachlicher Leidenschaft. Mehr als hundert Jahre ist das her, und so mussten dem Soziologen die Segnungen der Künstlichen Intelligenz vorenthalten bleiben. Anders geht es da dem politischen Spitzenpersonal von heute. Jedenfalls haftete deren verbalen Reaktionen auf den Messeranschlag von Solingen mehr ChatGPT an als auch nur ein einziges der von Weber genannten Merkmale politischer Überzeugungskraft. Doch Vorsicht mit Verdächtigungen. Vielleicht war auch nur der gute alte Phrasenbaukasten im Spiel, zumal sich im Abendschatten einer Fortschrittskoalition ja auch die Frage aufdrängt, ob der Kauf elaborierter KI-Lizenzen für die eigenen Redenschreiber auf den letzten Metern wirklich noch sein muss.