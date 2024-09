Nahost-Konflikt Historische Chance

Die neue iranische Regierung will mit dem Westen über ein Atomabkommen verhandeln. Präsident Massud Peseschkian strebt eine Einigung mit USA und Europa an, weil er ohne Abkommen und einen Abbau der westlichen Sanktionen die iranische Wirtschaft nicht aus der Krise holen kann. Der Westen will neue Gespräche, weil er befürchtet, dass der Iran schon bald eine Atombombe bauen könnte. In dem beiderseitigen Interesse an neuen Verhandlungen liegt eine historische Chance.