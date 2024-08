Kommentar zum Nahost-Konflikt Zeit für Brückenbauer

Im Moment läuft der Film Golda in deutschen Kinos. Er handelt von Israels eiserner Lady, Golda Meir, Ministerpräsidentin des Landes in der Zeit des Jom-Kippur-Kriegs. Israel stand im Oktober 1973 nach Überraschungsangriffen arabischer Nachbarstaaten an dem wichtigen jüdischen Feiertag kurzzeitig am Rande des Abgrunds, bevor es militärisch zurückschlagen konnte. Fast drei Wochen dauerte dieser Krieg. Danach ging ein Prozess los, der sechs Jahre später eine überraschende Wende brachte: Nach intensiver „Shuttle-Diplomatie“ insbesondere von US-Außenminister Henry Kissinger und daraus folgenden zähen Verhandlungen in Camp David, unterzeichneten Israel und Ägypten 1979 einen Friedensvertrag – es war der erste Friedensvertrag eines arabischen Landes mit Israel.