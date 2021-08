Kommentar zum gescheiterten Machtübergang in Afghanistan : Nichts verstanden

Ein Soldat des deutschen ISAF-Kontingents patrouilliert im Jahr 2008 in der Umgebung von Faisabad in Afghanistan. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Meinung Die aktuelle Lage in Afghanistan ist eine Blamage für die westlichen Verbündenten, findet GA-Chefredakteur Helge Matthiesen. Für Deutschland in Zeiten der Bundestagswahl eine schwierige Situation – eine Debatte über Flüchtlingsströme möchte in CDU und SPD niemand.