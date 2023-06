Vorm Parteitag am Wochenende NRW-Grüne für „Investition in die Zukunft“ beim Heizungsgesetz

Düsseldorf · In Münster soll es am Samstag und Sonntag zentral um Natur-, Arten- und Klimaschutz gehen. Eine warme Wohnung dürfe kein Luxus sein, und die Landwirtschaft will man als Partner beim Artenschutz ins Boot holen: Wie die Grünen in NRW zurück und nach vorn blicken.

02.06.2023, 11:00 Uhr

Blick auf die Bühne im WCCB World Conference Center Bonn einen Tag vor dem Grünen-Bundesparteitag im vergangenen Jahr. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Von Sina Zehrfeld

Sie sehen Fortschritt überall. Mehr Solaranlagen auf Dächern und Balkonen, ein neuer Nationalpark in Aussicht: Gut ein Jahr nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen und vor ihrem Landesparteitag am kommenden Wochenende ziehen die NRW-Grünen eine positive Bilanz. Dabei stellte sich die Landesparteichefin Yazgülü Zeybek auch hinter das Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).