Interview mit NRW-Kommunalministerin : Ina Scharrenbach: „Wir sollten doch aus 2015 gelernt haben“

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU). Foto: dpa Foto: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Interview Düsseldorf Ina Scharrenbach will die Flüchtlingsfinanzierung in den Kommunen schnell klären. Im Interview spricht die Ministerin für Heimat, Kommunales und Bauen über Altschulden, Corona und Krieg in der Ukraine.