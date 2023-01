Besoldung richtet sich nach Familienstand : Richterbund will gegen Familienzuschläge für Beamte in NRW klagen

In puncro Familienzuschläge für Beamte gibt es Ärger in NRW. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Düsseldorf Durch eine neue Regel bekommen einige Bedienstete in NRW für ihre Kinder künftig so viel mehr Geld, dass es das Besoldungssystem aus den Fugen hebt. Der Richterbund will klagen, der Beamtenbund verlangt eine Nachbesserung.