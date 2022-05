Kommentar zum Abtreibungsrecht in den USA : Ohne Beispiel

Demonstrierende halten vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs der USA Plakate hoch. Foto: dpa/Jose Luis Magana

Meinung Ein an die Öffentlichkeit durchgestochener Entwurf einer Urteilsbegründung des Obersten Gerichtshofs in den USA deutet darauf hin, dass der legale Zugang zu Abtreibungen eingeschränkt werden soll. Das überhaupt etwas durchgesickert ist, sei ein eklatanter Vertrauensbruch, schreibt Thomas Spang in seinem Kommentar.