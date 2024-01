Oxfam Studie Die fünf reichsten Menschen haben ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt

„Nie zuvor in der Geschichte haben wir eine Klasse von Milliardären gesehen, die so viel politische Macht hat. Und nie zuvor haben wir dieses beispiellose Level an Gier, Arroganz und Verantwortungslosigkeit von Seiten der Führungsschicht gesehen“, schreibt US-Senator Bernie Sanders im Vorwort der Studie. Trotz der aktuellen Zahlen wirft Sanders einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft: „Wenn wir in unserer gemeinsamen Menschlichkeit zusammenstehen, liegen enorme Möglichkeiten vor uns, um ein besseres Leben für alle zu kreieren.“