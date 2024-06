Kommentar zur Europawahl Erstwähler sollten ihr Privileg nutzen

Fünf Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler haben die Chance, am Sonntag über Europa mitzubestimmen. Doch dass auch nur annähernd so viele von diesem Privileg Gebrauch machen, ist zweifelhaft: Einer Umfrage zufolge hat nur gut die Hälfte aller 16- bis 25-Jährigen die Absicht, an der Europawahl teilzunehmen. Das ist nicht nur inkonsequent, weil die gleichen jungen Menschen in der Mehrheit Europabefürworter sind und zu 78 Prozent für einen Verbleib Deutschlands in der EU stimmen würden. Es ist auch fahrlässig, nicht wählen zu gehen und essenzielle Entscheidungen über die Zukunft anderen zu überlassen.