Datenleck beim US-Militär Quelle mit einigen Bewunderern

Das Video zeigt einen athletischen Mann, der auf einer Schießbahn eine Waffe in der Hand hält. Er stößt ein paar rassistische und antisemitische Beleidigungen aus, bevor er auf ein Ziel feuert. Seine Bewunderer kennen ihn als „OG“, Gründer einer geschlossenen Gruppe von Fans des Videospiels „Minecraft“. Sein bürgerlicher Name ist nach Recherchen der New York Times Jack Teixeira. Der 21-jähriger Angehörige der Air National Guard von „Cape Cod“ steht in dringendem Verdacht, Quelle der Geheimdokumente zu sein, die seit Monaten im Netz und zuletzt auch in den großen US-Medien zirkulieren. „Er wird einen Anwalt brauchen, wenn die Dinge so weitergehen“, antwortete ein Mann Reportern, die am Donnerstag in der Einfahrt seines mutmaßlichen Wohnsitzes standen. „Die Beamten der Bundesregierung werden bestimmt bald hier sein. Da bin ich mir sicher.“