Kommentar zu den veröffentlichten US-Geheimdokumenten Rätselhaft

Die Geschichte um den „Leak“ an Geheimdokumenten der Amerikaner wird von Tag zu Tag rätselhafter. Erst recht nachdem die mutmaßliche Quelle enttarnt ist. Demnach steht ein 21-Jähriger mit dem Online-Namen „OG“ in dringenden Verdacht, das klassifizierte Material seit vergangenen Herbst in einer geschlossenen Nutzergruppe von zwei Dutzend Fans des Videospiels „Minecraft“ gepostet zu haben. So weit, so gut.