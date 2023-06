Raketenabwehrsystem für Deutschland Was kann das israelische Raketenabwehrsystem „Arrow 3“?

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Deutschland kauft ein israelisches Raketenabwehrsystem, das sogenannte „Arrow 3“. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Mittel für mehrere Rüstungsvorhaben freigegeben, darunter 560 Millionen Euro für eine Vorvertrags-Vereinbarung mit Israel. Bis Ende dieses Jahres will die Regierung die Vereinbarung dingfest machen, einsatzbereit sein soll das neue System bis Ende 2025. „Mit der Beschaffung des Waffensystems ,Arrow‘ wird schnellstmöglich die Fähigkeitslücke bei der territorialen Flugkörperabwehr geschlossen“, teilte das Bundesverteidigungsministerium gestern mit.