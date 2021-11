Recherche zu Schwangerschaftsabbrüchen : Ungewollt schwanger - was erleben Frauen auf dem Weg zur Abtreibung?

Ungewollt schwanger - was erleben Frauen auf dem Weg zur Abtreibung?

Was erleben ungewollt Schwangere auf dem Weg zur Abtreibung? Das soll eine bundesweite Recherche klären, an der sich der General-Anzeiger beteiligt. Foto: DPA

Wer in Deutschland ungewollt schwanger wird, trifft auf dem Weg zur Abtreibung oft auf große Hürden. Wie erleben betroffene Frauen diese Situation? Das soll jetzt eine bundesweite Recherche klären.

Wenn eine Frau in Deutschland ungewollt schwanger wird und abtreiben will, kann das viel Kraft kosten – nicht nur aufgrund der oftmals schwierigen persönlichen Entscheidung, sondern auch weil der Weg dahin voller Hürden ist: Lange Wege zur Praxis und längere Wartezeiten sind keine Seltenheit. Denn immer weniger Kliniken und Praxen bieten Schwangerschaftsabbrüche an. Seit Jahren geht ihre Zahl bundesweit stark zurück. Verzeichnete das Statistische Bundesamt im Jahr 2003 noch etwa 2050 Praxen und Kliniken, die den Eingriff durchführen, waren es Ende 2020 nur noch 1109. Das entspricht einem Rückgang um fast 50 Prozent.