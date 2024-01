Fraktionen im EU-Parlament Rechtspopulisten in Europa sind sich uneinig

Verständigung im EU-Parlament

Charakteristisch für die rechtsextremen Strömungen in Europa sind ihre wiederholten Fraktionswechsel. Das betrifft nicht nur einzelne Abgeordnete, sondern zuweilen ganze Parteien. So traten die „Wahren Finnen“ zu Beginn der Wahlperiode aus der EKR (Europäische Konservative und Reformer) aus, weil ihnen die ID (Identität und Demokratie) in ihrer Radikalität mehr behagte. Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine fühlten sie sich unter den vielen Putin-Verstehern in der ID jedoch nicht mehr wohl und wechselten zurück zur EKR. may