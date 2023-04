Eigenanbau und Cannabis-Clubs Regierung will Cannabis in zwei Schritten legalisieren

Die Bundesregierung will Cannabis in Deutschland legalisieren – wie genau, war aber noch unklar. Am Mittwoch haben Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nun die Pläne in Berlin vorgestellt. Demnach soll die Legalisierung in zwei Schritten stattfinden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.