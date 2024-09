Rentenpaket II SPD muss mit Widerstand rechnen

Ungeachtet großer Vorbehalte bei FDP und Grünen dringt die SPD mit viel Verve auf die Verabschiedung des Rentenpakets II von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bis Jahresende. Der Gesetzentwurf müsse noch vor dem Bundeshaushalt 2025 Ende November verabschiedet werden, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert. Das Rentenpaket soll nun diese Woche in erster Lesung in den Bundestag eingebracht werden – dabei gibt es in den Fraktionen von FDP und Grünen weiterhin erhebliche Bedenken, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während die FDP den drohenden schnelleren Beitragsanstieg moniert, haben die Grünen weiter Probleme mit der von der FDP durchgesetzten Aktienrente. Sie halten die FDP-Idee des staatlichen Aktienfonds nach schwedischem Vorbild für zu risikobehaftet.