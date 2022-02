Ukraine-Krise : Scholz lehnt bei Besuch in Moskau russischen PCR-Test ab

Ukraine-Krise : Was will Wladimir Putin? In Europa wächst die Kriegsangst, aus dem Säbelrasseln ist längst eine akute Bedrohung geworden. Doch wie groß ist die Gefahr wirklich, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschieren? Und worum geht es bei dem Konflikt eigentlich genau? Die wichtigsten Fragen und Antworten.