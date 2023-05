Kommentar zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern Schrillende Sirenen

Und wieder schrillen die Sirenen in Israel, dröhnen die Kampfflugzeuge über Gaza, laufen Menschen auf beiden Seiten dieser unglücklichen Grenze um ihr Leben. Schlag, Drohung, Gegenschlag, „besorgte“ Diplomaten und schließlich die Verkündung einer heimlich verhandelten Waffenruhe, die morgen wieder gebrochen werden kann: Seit Jahren scheinen die Kämpfe zwischen Israel und seinen Feinden im Gazastreifen nach einem Drehbuch zu verlaufen, das ebenso vorhersehbar wie deprimierend ist. Doch für die Menschen, die im Süden Israels gerade einmal 15 Sekunden haben, um sich vor den Raketen in den Bunker zu retten, und für die Menschen in Gaza, die nicht einmal Bunker haben, sind die Kämpfe jedes Mal von Neuem die bittere und lebensbedrohende Realität.