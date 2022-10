Kommentar zum Europäischen Rat in Brüssel : Sieger und Verlierer des EU-Gipfels

Klaus Werner Iohannis (von links nach rechts), Präsident von Rumänien, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, Pedro Sanchez, Premierminister von Spanien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark, und Krisjanis Karins, Ministerpräsident von Lettland, begrüßen sich während eines Treffens am zweiten Tag des EU-Gipfels. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Meinung Es war ein Herbstgipfel mit besonderer Dynamik, den die Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel über die Bühne brachten. Nach fast einem Jahr im Amt zeichnete sich dabei immer deutlicher auch Auftreten und Einfluss des neuen Kanzlers in der EU ab, schreibt Gregor Mayntz in seinem Kommentar.