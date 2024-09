Kommentar zum Smart-City-Index Smart-City-Ranking ist durchaus überraschend

Ja, es gibt eine digitale Elite in Deutschlands Städtelandschaft: München, Köln, Hamburg – sie stehen an der Spitze des „Smart-City-Index“ des Bitkom-Verbands. Auf den Medaillenrängen landen also Metropolen, die als Medienhauptstadt Deutschlands gelten, die über einen der größten Seehäfen Europas verfügen oder für das Prinzip „Laptop und Lederhose“ bekannt sind. So weit so erwartbar.