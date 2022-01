Ausblick aufs neue Jahr : So geht der Kampf gegen die Corona-Pandemie 2022 weiter

Bundesregierung und führende Experten blicken mit vorsichtigem Optimismus, aber akuter Sorge um die Millionen Ungeimpften auf die wachsende Omikron-Welle in Deutschland. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Analyse Die hochansteckende Omikron-Variante hat die Verantwortlichen aufgeschreckt. Befürchtet werden Hunderttausende Infektionen täglich sowie die Überlastung der Krankenhäuser. Es gibt aber auch Zeichen der Hoffnung.



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nimmt bisweilen zu Allerweltsweisheiten Zuflucht. „Wo wir in einem Jahr stehen, weiß niemand“, sagte er dem WDR. Und doch fragen sich viele Menschen, wann die täglichen Infektionszahlen und Klinikeinweisungen nicht mehr die Schlagzeilen beherrschen, die Virologen in ihre Labors zurückkehren und sich das Robert-Koch-Institut wieder um die nächste Grippe-Welle kümmert. Das ist verständlich, aber die Antwort dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen.

Zunächst bestimmt die hochansteckende Omikron-Variante das Infektionsgeschehen. Von im schlimmsten Fall täglich hunderttausenden Ansteckungen die Rede, von massiven Klinikeinweisungen und vom Kollaps des Gesundheitssystems. Die zuerst in Südafrika nachgewiesene Mutation hält die Menschheit – insbesondere in den westlichen Ländern – in Atem.

Vor einem Jahr war der Autor zuversichtlicher. „2021 besiegen wir Corona“, hieß es in seiner Analyse. Der Autor hat sich getäuscht – aller optimistischen Prognosen zum Trotz.

Gewiss, vieles ist passiert. In nur neun Monaten entwickelten gleich mehrere Unternehmen einen Impfstoff gegen das Coronavirus, allen voran die deutsch-amerikanische Verbindung Biontech/Pfizer mit den beiden Medizinern Ugur Sahin und Özlem Türeci an der Spitze, aber auch Moderna und Astrazeneca. Insgesamt sind in der Europäischen Union (EU) mit dem jüngst zugelassenen Totimpfstoff Novavax fünf Impfstoffe gegen Covid-19 zu haben. Schnelltests sind tatsächlich Teil des Lebens wie Zähneputzen oder Benzin tanken geworden, wenn es neuerdings auch Zweifel an ihrer Verlässlichkeit bei Infizierungen mit Omikron gibt. Und die Unternehmen haben sich mit Notfallplänen und Homeoffice an die Situation angepasst.

„Wir hätten deutlich weniger Probleme gehabt, wenn wir nicht die hochansteckende Omikron-Variante bekommen hätten“, findet denn auch der Corona-Forscher Kai Nagel, der an der Technischen Universität Berlin Telematik lehrt. Auch die Physikerin Viola Priesemann vom Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Mitglied des 19-köpfigen Expertenrats im Bundeskanzleramt, macht sich um die Delta-Variante wenig Sorgen mehr. „Das hätten wir hinbekommen.“ Doch Omikron hat den Lauf der Dinge verändert. „Mutationen sind eben schlecht planbar“, meint der Informatiker Nagel.

Deshalb folgt zunächst ein Tal der Tränen. Das gilt unter Epidemiologen, Virologen und Modellrechnern als gesetzt. Längst wächst der Anteil von Omikron-Infizierten auch in Deutschland rasant – und die Dyna mik des exponentiellen Wachstums wird einen neuen Höhepunkt erreichen. Nach Berechnungen Priesemanns für den Expertenrat im Kanzleramt ist Anfang März mit täglich zwischen 160.000 bis 240.000 Neuansteckungen zu rechnen, 8000 Patientinnen und Patienten müssten dann in den Intensivstationen behandelt werden – mehr als je zuvor. Der Kollaps des Gesundheitssystems wäre so kaum aufzuhalten.

Der Berliner Mobilitätsforscher Nagel erwartet deshalb schon im Januar weitere Kontaktbeschränkungen. „Ganz ohne eine bundesweite Notbremse werden wir laut unseren Modellen nicht auskommen“, meint der Wissenschaftler. Die Maßnahme heißt: Kontaktbeschränkung in privaten Innenräumen auf Null. Jeder Haushalt muss danach drinnen auf Besuche verzichten. „Draußen in der frischen Luft sind private Treffen nicht so gefährlich“, schränkt der Berliner Telematik-Professor ein. Dann müsste es auch nicht zu Schließungen der Geschäfte oder der Schulen kommen.

Es gibt jedoch auch andere Zeichen der Hoffnung. Gleich mehrere Studien aus Südafrika und Großbritannien, wo die neue Variante sich schon durchgesetzt hat, attestieren dem neuen Virustyp einen deutlich milderen Verlauf – vor allem bei Geimpften. Forschende des Imperial College in London haben auf einer freilich kleinen Datenbasis errechnet, dass Menschen mit Immunschutz (Geimpfte und Genesene) bis zu 70 Prozent weniger die Kliniken aufsuchen müssen. Und selbst wenn, bleiben sie selten länger als eine Nacht.

Aus Südafrika wird sogar eine Verminderung der Krankenhauseinweisungen um 80 Prozent gemeldet. Offenbar ist die Bevölkerung dort mehrheitlich immun gegen die bisherigen Varianten, weil sie sich mehrheitlich angesteckt hat. Wenn nun Omikron diesen Immunschutz überwindet, funktionieren noch immer die Abwehrkräfte im Körper gegen die eingedrungenen Erreger. Es sind genügend Antikörper in der Blutbahn. In den europäischen Sta aten, also auch in Deutschland, ist die Mehrzahl geimpft. Dieser Immunschutz verhindert ebenfalls schwere Verläufe. Trotz hoher Ansteckungszahlen sinkt deshalb der Anteil der Menschen, die auf den Krankenstationen landen oder gar in die Intensivbehandlung müssen.

Positive Entwicklungen gibt es auch bei der Therapie von Covid-19. Die US-Zulassungsbehörde FDA hat das Medikament Paxlovid des Herstellers Pfizer erlaubt. Von ihm erhoffen sich Virologen wie der US-Wissenschaftler Anthony Fauci eine Verminderung der Klinikaufenthalte um 90 Prozent. Das Mittel stoppt die Verbreitung des Erregers im Körper und trägt zur Heilung bei. Kurz vor Weihnachten ist mit der Pille Molnupiravir des Konkurrenten Merck ein zweites Mittel hinzugekommen. Die Regierungen des Westens bestellen bereits millionenfach. Doch frühestens in einigen Monaten kann die Massenproduktion beginnen.

Info Wie die Wirtschaft auf Omikron reagiert Lieferengpässe Die Störungen in den Häfen weltweit haben zu starken Beeinträchtigungen des Welthandels geführt. Drei Viertel der vom Institut der deutschen Wirtschaft befragten Unternehmen berichten über Produktionsausfälle, weil Lieferungen wichtiger Vorprodukte wie Chips, Holz oder Kunststoffe ausfallen. Das könnte sich im neuen Jahr verstärken, wenn die Omikron-Variante Belegschaften in Häfen, Bergwerken oder Industriebetrieben ausdünnt. Die Unternehmen arbeiten hier mit unterschiedlichen Teams wie zu Beginn der Pandemie. Preise Die fehlenden Lieferungen der Russen und anderer Produzenten von Erdgas und Öl haben die Preise nach oben getrieben. Derzeit beträgt der Preis für das Barrel Rohöl mit 90 Euro das Dreifache des Wertes vom Januar 2020. Andere Rohstoffe oder Folgeprodukte haben sich ähnli ch verteuert. Die eingeschränkte Leistung asiatischer Häfen tut noch ein Übriges, um Knappheiten zu erzeugen. Die Störungen dürften im kommenden Jahr anhalten, so dass die Preissteigerungen nur schwach auf knapp unter drei Prozent zurückgehen dürften. Konjunktur Klar ist, dass sich die Normalisierung der Wirtschaft im kommenden Jahr verzögert. Frühestens im zweiten Quartal wird der Vorkrisenstand wieder erreicht – und auch nur dann, wenn keine neuen Störungen durch die Omikron-Variante erfolgen. Sonst könnte es wesentlich länger dauern. Das Wachstum wird derzeit von den meisten Experten auf knapp vier Prozent geschätzt – nach einem Einbruch von 4,9 Prozent im Jahr 2020 und einem schwachen Wachstum von unter drei Prozent im laufenden Jahr.

Eine Mischung aus Kontaktbeschränkungen, besserem Immunschutz durch neu e Impfrunden und wirksamen Medikamenten könnte die Epidemie tatsächlich bis zum Mai zum Erliegen bringen. Noch sind viele Unwägbarkeiten zu bedenken:

Gibt es neue Varianten, die den Immunschutz noch besser umgehen?

Machen die Menschen bei einschränkenden Maßnahmen trotz der allgemeinen Corona-Müdigkeit noch mit?

Sind die politisch Verantwortlichen energisch genug, schnell zu handeln, auch wenn der Gegenwind zunimmt?

Im Jahr 2021 ist es schiefgegangen – wegen zu niedriger Impfquote, zu schwacher politischer Führung und der neuen hochansteckenden Variante. Es könnte aber durchaus sein, dass alle aus den Fehlern von 2021 lernen.